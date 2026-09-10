Randonnée patrimoniale, Librairie Cyrano, Barbizon
samedi 19 septembre 2026 · Librairie Cyrano · Barbizon
Informations pratiques
Randonnée patrimoniale Samedi 19 septembre, 14h00 Librairie Cyrano Seine-et-Marne
20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Randonnée patrimoniale « Sur les pas des 36 fusillés de la Plaine de Chanfroy ».
Vous serez encadrés par Némorosa pour la randonnée et, grâce au travail de mémoire mené par Laurence Ayrault, les 36 fusillés de Chanfroy, « morts pour que vive la France », ne seront plus seulement des noms sur une plaque, mais des visages, et des exemples de Résistance.
À partir de 12 ans, 20€ par personne, sur inscription groupe limité
Librairie Cyrano 54 Grande rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 0160661516 http://wwww.librairiecyrano.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@librairiecyrano.fr »}] La librairie Cyrano est une librairie galerie située dans le village de Barbizon proposant des sélections autour de la nature et de l’art. Bus 3421 depuis la gare de Fontainebleau Avon
Plusieurs parkings gratuits à Barbizon
Randonnée « Sur les pas des 36 fusillés de la Plaine de Chanfroy ».
©Némorosa
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