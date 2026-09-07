Rencontre dédicace : Laurence Ayrault, Librairie Cyrano, Barbizon
vendredi 18 septembre 2026 · Librairie Cyrano · Barbizon
Informations pratiques
Rencontre dédicace : Laurence Ayrault Vendredi 18 septembre, 19h00 Librairie Cyrano Seine-et-Marne
12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Laurence Ayrault, ancienne présidente de la Revue d’Histoire de Fontainebleau et de sa Région, fera une communication sur les 36 fusillés de la Plaine de Chanfroy.
Alors que la Libération approche, le 21 juillet 1944, 22 résistants sont extraits de la prison de Fontainebleau, puis 14 autres le 17 août. Leur sort reste inconnu jusqu’au 7 décembre 1944, lorsque des soldats américains découvrent par hasard leurs dépouilles dans la plaine de Chanfroy.
À partir de documents d’archives (presse, dossiers militaires, procès…) et de rencontres avec les familles, le parcours de chacune de ces victimes se dessine.
De 19h à 20h30, sur inscription places limitées
Librairie Cyrano 54 Grande rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 0160661516 http://wwww.librairiecyrano.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@librairiecyrano.fr »}] La librairie Cyrano est une librairie galerie située dans le village de Barbizon proposant des sélections autour de la nature et de l’art. Bus 3421 depuis la gare de Fontainebleau Avon
Plusieurs parkings gratuits à Barbizon
Conférence
©LaurenceAyrault
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