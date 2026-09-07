Rencontre dédicace : Laurence Ayrault, Librairie Cyrano, Barbizon

Informations pratiques

Rencontre dédicace : Laurence Ayrault Vendredi 18 septembre, 19h00 Librairie Cyrano Seine-et-Marne

12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Laurence Ayrault, ancienne présidente de la Revue d’Histoire de Fontainebleau et de sa Région, fera une communication sur les 36 fusillés de la Plaine de Chanfroy.

Alors que la Libération approche, le 21 juillet 1944, 22 résistants sont extraits de la prison de Fontainebleau, puis 14 autres le 17 août. Leur sort reste inconnu jusqu’au 7 décembre 1944, lorsque des soldats américains découvrent par hasard leurs dépouilles dans la plaine de Chanfroy.

À partir de documents d’archives (presse, dossiers militaires, procès…) et de rencontres avec les familles, le parcours de chacune de ces victimes se dessine.

De 19h à 20h30, sur inscription places limitées

Librairie Cyrano 54 Grande rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 0160661516 http://wwww.librairiecyrano.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@librairiecyrano.fr »}] La librairie Cyrano est une librairie galerie située dans le village de Barbizon proposant des sélections autour de la nature et de l’art. Bus 3421 depuis la gare de Fontainebleau Avon

Plusieurs parkings gratuits à Barbizon

Conférence

©LaurenceAyrault