Edouard Deloignon Grandira Plus Tard Gare du Midi Biarritz

Edouard Deloignon Grandira Plus Tard

Edouard Deloignon grandira plus tard

J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie.

Vous savez quoi? J’ai décidé que c’était ok.

Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?

Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !

Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.

Auteur: Edouard Deloignon, Jonathan Demayo

Metteur en scène Nicolas Vital

A partir de 16 ans .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

