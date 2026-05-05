Édouard et Marguerite Naville, Musée d’art et d’histoire, Genève

Édouard et Marguerite Naville Jeudi 30 juillet, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T18:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T18:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00

À l’occasion du centenaire de la mort d’Édouard Naville, cette exposition présente les archives de ce couple bourgeois genevois dont les fouilles en Égypte, durant trente ans, ont permis l’enrichissement de la collection du musée.

Visite en compagnie d’un égyptologue

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

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