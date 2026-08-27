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Edouard Ferlet : Köln Variations Salle Paul-Fort Nantes
mercredi 4 novembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 22€ | Carte Stereolux : 18€ | Abonné·e partenaire : 18€
Edouard Ferlet invite le public à redécouvrir ce concert mythique de Keith Jarrett. Accompagné d’un second piano piloté par une intelligence artificielle désignée spécialement, l’artiste explore les thèmes du chef d’œuvre et questionne les liens entre improvisation et apprentissage. Un dialogue entre deux pianos inédit et passionnant !
Salle Paul-Fort Nantes 44000
http://stereolux.org/edouard-ferlet-koln-variations-04112026-1930
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