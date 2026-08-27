Edouard Ferlet : Köln Variations Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:30 – 23:30

Gratuit : non Prévente : 22€ | Carte Stereolux : 18€ | Abonné·e partenaire : 18€

Edouard Ferlet invite le public à redécouvrir ce concert mythique de Keith Jarrett. Accompagné d’un second piano piloté par une intelligence artificielle désignée spécialement, l’artiste explore les thèmes du chef d’œuvre et questionne les liens entre improvisation et apprentissage. Un dialogue entre deux pianos inédit et passionnant !

Salle Paul-Fort Nantes 44000

http://stereolux.org/edouard-ferlet-koln-variations-04112026-1930



Afficher la carte du lieu Salle Paul-Fort et trouvez le meilleur itinéraire

