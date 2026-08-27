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Edouard Ferlet : Köln Variations Salle Paul-Fort Nantes

mercredi 4 novembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Edouard Ferlet : Köln Variations Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prévente : 22€ | Carte Stereolux : 18€ | Abonné·e partenaire : 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 22€ | Carte Stereolux : 18€ | Abonné·e partenaire : 18€  

Edouard Ferlet invite le public à redécouvrir ce concert mythique de Keith Jarrett. Accompagné d’un second piano piloté par une intelligence artificielle désignée spécialement, l’artiste explore les thèmes du chef d’œuvre et questionne les liens entre improvisation et apprentissage. Un dialogue entre deux pianos inédit et passionnant !

Salle Paul-Fort Nantes 44000
http://stereolux.org/edouard-ferlet-koln-variations-04112026-1930


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