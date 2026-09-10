Edouard Ferlet : Köln Variations, Salle Paul-Fort, Nantes
mercredi 4 novembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Edouard Ferlet : Köln Variations Mercredi 4 novembre, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
Prévente : 22€ | Carte Stereolux : 18€ | Abonné·e partenaire : 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T20:30:00+01:00 – 2026-11-04T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T20:30:00+01:00 – 2026-11-04T23:30:00+01:00
Edouard Ferlet invite le public à redécouvrir ce concert mythique de Keith Jarrett. Accompagné d’un second piano piloté par une intelligence artificielle désignée spécialement, l’artiste explore les thèmes du chef d’œuvre et questionne les liens entre improvisation et apprentissage. Un dialogue entre deux pianos inédit et passionnant !
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/edouard-ferlet-koln-variations-04112026-1930 »}]
Edouard Ferlet invite le public à redécouvrir ce concert mythique de Keith Jarrett. Accompagné d’un second piano piloté par une intelligence artificielle désignée spécialement, l’artiste explore l … Concert Jazz
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