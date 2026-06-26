Egaré et merde aux sapins ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 16 octobre 2026.

Egaré et merde aux sapins ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 16 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Monsieur Y est au bout du rouleau. Il travaille trop. Toujours entre deux trains. Et avec Madame Y… Quelle fatigue ! Monsieur Y s’endort sur un quai de la gare de Dijon. Et plonge !

Une création de la troupe.

Monsieur Y est au bout du rouleau. Il travaille trop. Toujours entre deux trains. Et avec Madame Y… Quelle fatigue ! Monsieur Y s’endort sur un quai de la gare de Dijon. Et plonge ! Plonge si profondément qu’il va croiser des médecins lapins, des veuves disco, des parachutistes sidérés, la Famille Royale des Poissons des Grands Fonds et la terrible Madame K ! Réveillez-vous, Monsieur Y ! Votre train entre en gare. Enfin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-16T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/egare-et-merde-aux-sapins-ven-16-oct-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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