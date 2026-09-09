Église des Jacobins, Musée des Jacobins, Morlaix

Informations pratiques

Église des Jacobins 19 et 20 septembre Musée des Jacobins Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte exceptionnelle de la partie restaurée de l’église des jacobins. Découverte des vitraux restaurés de Maître Nicolas et des vitraux contemporains d’Udo Zembok.

Commentaires par l’équipe du musée sur place

Musée des Jacobins Place des Jacobins, 29600 Morlaix, France Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33298880775 https://www.morlaix.bzh/vie-quotidienne/culture/le-musee-des-jacobins L’église a été construite au XIIIe siècle, vraisemblablement avec une seule nef terminée par un chevet plat à laquelle un bas-côté a été ajouté aux XIVe et XVe siècles, puis un faux transept au XVe. Au XIXe siècle, un plancher a été ajouté à l’intérieur. A l’est, le mur du chevet est percé par une grande baie en plein cintre du XVe siècle, subdivisée par une grande rose et huit petites baies. La façade sud a conservé ses fenêtres en tiers-point du XIIIe siècle. Les bâtiments conventuels se développent autour d’une cour implantée contre le mur sud de l’église.

Découverte exceptionnelle de la partie restaurée de l’église des jacobins.

© Musée des Jacobins, 2026