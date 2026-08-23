Église gothique Saint Sylvestre Journées européennes du patrimoine 2026 Sainte-Colome
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Colome
Informations pratiques
Sainte-Colome
Église gothique Saint Sylvestre Journées européennes du patrimoine 2026
Eglise Saint-Sylvestre Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre samedi et dimanche. XVIème Classée Monument Historique de style gothique.
Située sur le Cami dou Seignou et chemin de Saint-Jacques, l’église, de dimensions réduites, a été terminée vers 1520. Le portail d’entrée est de style flamboyant sculpté dans le marbre et le grès. Nef unique avec chevet polygonal, fenêtres aux étroites lancettes caractéristiques du gothique méridional. Certaines représentations sont liées au chemin de Saint-Jacques (Sainte Madeleine). .
Eglise Saint-Sylvestre Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 62 65
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English : Église gothique Saint Sylvestre Journées européennes du patrimoine 2026
L’événement Église gothique Saint Sylvestre Journées européennes du patrimoine 2026 Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées