Informations pratiques

Sainte-Colome

Église gothique Saint Sylvestre Journées européennes du patrimoine 2026

Eglise Saint-Sylvestre Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre samedi et dimanche. XVIème Classée Monument Historique de style gothique.

Située sur le Cami dou Seignou et chemin de Saint-Jacques, l’église, de dimensions réduites, a été terminée vers 1520. Le portail d’entrée est de style flamboyant sculpté dans le marbre et le grès. Nef unique avec chevet polygonal, fenêtres aux étroites lancettes caractéristiques du gothique méridional. Certaines représentations sont liées au chemin de Saint-Jacques (Sainte Madeleine). .

Eglise Saint-Sylvestre Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 62 65

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English : Église gothique Saint Sylvestre Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Église gothique Saint Sylvestre Journées européennes du patrimoine 2026 Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées