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Église Notre-Dame de Blou, Eglise Notre-Dame de Blou, Blou

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de Blou · Blou

Église Notre-Dame de Blou, Eglise Notre-Dame de Blou, Blou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame de Blou
Adresse
1 Place de l’église, Blou
Ville
49160 Blou
Département
Maine-et-Loire

Église Notre-Dame de Blou 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Blou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Église romane du 12e siècle.
Visites guidées le samedi et le dimanche de 15h à 16h
Samedi et dimanche église ouverte 9h-18h

Eglise Notre-Dame de Blou 1 Place de l’église, Blou Blou 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Église romane du 12e siècle.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture

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