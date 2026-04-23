Église Notre-Dame de Blou, Eglise Notre-Dame de Blou, Blou

Informations pratiques

Église Notre-Dame de Blou 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Blou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Église romane du 12e siècle.

Visites guidées le samedi et le dimanche de 15h à 16h

Samedi et dimanche église ouverte 9h-18h

Eglise Notre-Dame de Blou 1 Place de l’église, Blou Blou 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Église romane du 12e siècle.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture