AGENDA · Blou
Église Notre-Dame de Blou, Eglise Notre-Dame de Blou, Blou
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de Blou · Blou
Informations pratiques
Église Notre-Dame de Blou 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Blou Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Église romane du 12e siècle.
Visites guidées le samedi et le dimanche de 15h à 16h
Samedi et dimanche église ouverte 9h-18h
Eglise Notre-Dame de Blou 1 Place de l’église, Blou Blou 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Église romane du 12e siècle.
© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture
À voir aussi à Blou (Maine-et-Loire)
- Marché alimentaire et artisanal Blou 17 septembre 2026
- Église Notre-Dame Blou 19 septembre 2026