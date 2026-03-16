Eglise ouverte Sury-ès-Bois
Eglise ouverte Sury-ès-Bois samedi 11 juillet 2026.
Eglise ouverte
2 Place de l’Église Sury-ès-Bois Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-20
L’association Les Amis de l’Eglise vous ouvre les porte de l’église Saint Martin ! Venez profiter des trésors qui sont à découvrir !
L’association Les Amis de l’Eglise vous ouvre les porte de l’église Saint Martin !
Venez profiter des trésors qui sont à découvrir ! .
2 Place de l’Église Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 45 05 73 jean-michel.godon@orange.fr
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English :
Les Amis de l’Eglise open the doors of Saint Martin’s church!
Come and enjoy the fresh air and the treasures to be discovered!
L’événement Eglise ouverte Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois