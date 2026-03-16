Eglise ouverte

2 Place de l’Église Sury-ès-Bois Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-20

L’association Les Amis de l’Eglise vous ouvre les porte de l’église Saint Martin ! Venez profiter des trésors qui sont à découvrir !

L’association Les Amis de l’Eglise vous ouvre les porte de l’église Saint Martin !

Venez profiter des trésors qui sont à découvrir ! .

2 Place de l’Église Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 45 05 73 jean-michel.godon@orange.fr

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English :

Les Amis de l’Eglise open the doors of Saint Martin’s church!

Come and enjoy the fresh air and the treasures to be discovered!

L’événement Eglise ouverte Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois