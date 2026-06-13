Randonnée Dîner champêtre Sury-ès-Bois
Randonnée Dîner champêtre Sury-ès-Bois dimanche 26 juillet 2026.
Sury-ès-Bois
Randonnée Dîner champêtre
Sury-ès-Bois Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Après une randonnée selon vos envies, venez partager un moment de convivialité autour d’un repas champêtre.
Venez partager un moment de convivialité et de partage .
Après une marche en fin d’après-midi, venez participer au dîner champêtre vers la salle des fêtes.
Au menu, vous dégusterez un kir, jambon grillé et pommes grenailles, un demi crottin et pâtisserie (réservation obligatoire) 20 .
Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 02 41 53
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English :
After a hike at your own pace, come join us for a friendly get-together over a picnic lunch.
L’événement Randonnée Dîner champêtre Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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