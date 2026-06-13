Sury-ès-Bois

Randonnée Dîner champêtre

Sury-ès-Bois Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Après une randonnée selon vos envies, venez partager un moment de convivialité autour d’un repas champêtre.

Venez partager un moment de convivialité et de partage .

Après une marche en fin d’après-midi, venez participer au dîner champêtre vers la salle des fêtes.

Au menu, vous dégusterez un kir, jambon grillé et pommes grenailles, un demi crottin et pâtisserie (réservation obligatoire) 20 .

Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 02 41 53

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English :

After a hike at your own pace, come join us for a friendly get-together over a picnic lunch.

L’événement Randonnée Dîner champêtre Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois