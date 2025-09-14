AGENDA · Saumur
Église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Barthélémy · Saumur
Informations pratiques
Église Saint-Barthélémy 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Attestée pour la première fois en 1122, elle faisait partie de l’abbaye Saint-Florent de Saumur.
Église Saint-Barthélémy Rue de l’Abbaye, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire
Attestée pour la première fois en 1122, elle faisait partie de l’abbaye Saint-Florent de Saumur.
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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