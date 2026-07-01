AGENDA · Thorée-les-Pins
Eglise Saint-Germain, chapelle du cimetière, Thorée les pins, Thorée-les-Pins
samedi 19 septembre 2026 · Thorée les pins · Thorée-les-Pins
Informations pratiques
Eglise Saint-Germain, chapelle du cimetière 19 et 20 septembre Thorée les pins Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre samedi et diamanche de 9h à 18h
Thorée les pins Thorée les pins Thorée-les-Pins 72800 Sarthe Pays de la Loire
Visite libre samedi et dimanche de 9h à 18h
©MINISTERE DE LA CULTURE
À voir aussi à Thorée-les-Pins (Sarthe)
- Manoir « Le Chaumineau », Thorée les pins, Thorée-les-Pins 19 septembre 2026