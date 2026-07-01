Eglise Saint-Germain, chapelle du cimetière, Thorée les pins, Thorée-les-Pins

Informations pratiques

Eglise Saint-Germain, chapelle du cimetière 19 et 20 septembre Thorée les pins Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre samedi et diamanche de 9h à 18h

Thorée les pins Thorée les pins Thorée-les-Pins 72800 Sarthe Pays de la Loire

Visite libre samedi et dimanche de 9h à 18h

©MINISTERE DE LA CULTURE