Manoir du Ruisseau, Thorée les pins, Thorée-les-Pins

Informations pratiques

Manoir du Ruisseau Samedi 19 septembre, 14h00 Thorée les pins Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lieu dit le ruisseau

Mentionné au XVIIIe siècle comme seigneurie du comte de Faudoas, le manoir du Ruisseau est un logis en pavillon des XVIIe et XIXe siècles, embelli au XXe siècle. Flanqué de son ancienne ferme alignée et doté en 1811 d’un grand jardin avec bassin et fontaine, cet ensemble harmonieux bénéficie d’une belle ampleur architecturale.

Visite libres

Samedi 14h 18h

Thorée les pins Thorée les pins Thorée-les-Pins 72800 Sarthe Pays de la Loire

Lieu dit le ruisseau

©MINISTERE DE LA CULTURE