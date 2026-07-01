Manoir du Ruisseau, Thorée les pins, Thorée-les-Pins
samedi 19 septembre 2026 · Thorée les pins · Thorée-les-Pins
Informations pratiques
Manoir du Ruisseau Samedi 19 septembre, 14h00 Thorée les pins Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Lieu dit le ruisseau
Mentionné au XVIIIe siècle comme seigneurie du comte de Faudoas, le manoir du Ruisseau est un logis en pavillon des XVIIe et XIXe siècles, embelli au XXe siècle. Flanqué de son ancienne ferme alignée et doté en 1811 d’un grand jardin avec bassin et fontaine, cet ensemble harmonieux bénéficie d’une belle ampleur architecturale.
Visite libres
Samedi 14h 18h
Thorée les pins Thorée les pins Thorée-les-Pins 72800 Sarthe Pays de la Loire
Lieu dit le ruisseau
©MINISTERE DE LA CULTURE
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