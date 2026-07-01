Manoir « Le Chaumineau », Thorée les pins, Thorée-les-Pins

Informations pratiques

Manoir « Le Chaumineau » Samedi 19 septembre, 14h00 Thorée les pins Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ce manoir du XVIe siècle, caractérisé par sa tourelle sur cour et sa disposition en bord de chemin, s’apparente à une ancienne auberge ou un lieu de commerce. Son organisation intérieure unique, en cours de restauration, permettait de séparer l’accès de l’étage de celui de la cour.

Visite libres

samedi de 14h à 18h

Thorée les pins Thorée les pins Thorée-les-Pins 72800 Sarthe Pays de la Loire

Ce manoir du XVIe siècle, caractérisé par sa tourelle sur cour et sa disposition en bord de chemin, s’apparente à une ancienne auberge ou un lieu de commerce. Son organisation intérieure unique, en …

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