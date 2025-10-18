Informations pratiques

Mouliherne

Église Saint-Germain de Mouliherne

Place de l’Église Mouliherne Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette église, construite du 11e au 15e siècle, mêle les styles roman et gothique angevin.

Elle est connue pour sa nef voûtée d’ogives, son clocher à flèche torsadée unique et son implantation sur un promontoire. Classée monument historique, elle abrite aussi 3 sarcophages. Dans le cimetière attenant se trouve également une lanterne des morts, monument assez rare.

Visite libre avec support explicatif.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Place de l’Église Mouliherne 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 09 00 mairie.mouliherne@wanadoo.fr

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English :

This church, built between the 11th and 15th centuries, is a blend of Romanesque and Gothic Angevin styles.

L’événement Église Saint-Germain de Mouliherne Mouliherne a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME