Informations pratiques

Mouliherne

Mouliherne Sixties

1 place de la Riverolle Mouliherne Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Mouliherne Sixties par l’Association Patrimoines et Paysages Moulihernais

Mise en valeur du Patrimoine social et culturel des années 1960, voitures anciennes, vieux outils, objets vintage.

Réalisation d’une fresque de photos de classe et d’une galerie de photos de mariage des années 60.

Nombreuses expositions et animations musicales.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

1 place de la Riverolle Mouliherne 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Mouliherne in the Sixties, by the Association for the Heritage and Landscapes of Mouliherne

L’événement Mouliherne Sixties Mouliherne a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME