Eglise Saint Julien de Courville (église du château des Archevêques de Reims), Eglise Saint-Julien, Courville

Informations pratiques

Eglise Saint Julien de Courville (église du château des Archevêques de Reims) 19 et 20 septembre Eglise Saint-Julien Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’association Courville Patrimoine propose un circuit à la découverte des églises romanes de la vallée de l’Ardre, un territoire marqué par un patrimoine rural ancien et par l’implantation de petites paroisses dès le Moyen Âge.

Ce parcours permet de visiter plusieurs édifices habituellement fermés au public : Saint-Gilles, Courville (avec sa chapelle supérieure), Crugny, Arcis-le-Ponsart, Aougny, Savigny-sur-Ardres, Lagery, Lhéry, Romigny et Poilly. Édifiées pour la plupart aux XIe et XIIe siècles, ces églises conservent des éléments caractéristiques de l’art roman : maçonneries épaisses, baies étroites, arcs en plein cintre, chevet sobre, parfois chapiteaux sculptés ou vestiges de décors anciens. Elles témoignent de la vie religieuse des villages et de l’organisation du territoire à l’époque médiévale.

À Courville, des visites guidées permettront de découvrir l’histoire du village, de son église et de la chapelle supérieure, du Château des Archevêques de Reims, ainsi que la place de cet ensemble dans le patrimoine de la vallée.

Eglise Saint-Julien 3 rue de l’église 51170 Courville Courville 51170 Marne Grand Est

L’association Courville Patrimoine propose un circuit à la découverte des églises romanes de la vallée de l’Ardre, un territoire marqué par un patrimoine rural ancien et par l’implantation de petites…

© Courville Patrimoine