Les églises romanes de la vallée de l’Ardre, Eglise Saint-Julien, Courville

Informations pratiques

Les églises romanes de la vallée de l’Ardre 19 et 20 septembre Eglise Saint-Julien Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’association Courville Patrimoine propose un circuit à la découverte des églises romanes de la vallée de l’Ardre, un territoire marqué par un patrimoine rural ancien et par l’implantation de petites paroisses dès le Moyen Âge.

Ce parcours permet de visiter plusieurs édifices habituellement fermés au public : Saint-Gilles, Courville (avec sa chapelle supérieure), Crugny, Arcis-le-Ponsart, Aougny, Savigny-sur-Ardres, Lagery, Lhéry, Romigny et Poilly. Édifiées pour la plupart aux XIe et XIIe siècles, ces églises conservent des éléments caractéristiques de l’art roman : maçonneries épaisses, baies étroites, arcs en plein cintre, chevet sobre, parfois chapiteaux sculptés ou vestiges de décors anciens. Elles témoignent de la vie religieuse des villages et de l’organisation du territoire à l’époque médiévale.

Chaque église illustre l’histoire religieuse et l’architecture romane de ce territoire. Certaines ont été remaniées au fil des siècles, mais elles ont conservé leur silhouette et des détails patrimoniaux qui en font des témoins précieux de l’histoire locale. Le circuit traverse également les paysages caractéristiques de la vallée de l’Ardre, entre vignobles, forêts, prairies et coteaux, dans un environnement façonné par la rivière et par les activités agricoles.

À Courville, des visites guidées permettront de découvrir l’histoire du village, de son église et de la chapelle supérieure, ainsi que la place de cet ensemble dans le patrimoine de la vallée.

Eglise Saint-Julien 3 rue de l’église 51170 Courville Courville 51170 Marne Grand Est

L’association Courville Patrimoine propose un circuit à la découverte des églises romanes de la vallée de l’Ardre, un territoire marqué par un patrimoine rural ancien et par l’implantation de petites…

© Courville Patrimoine