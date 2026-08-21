Église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Chazé-sur-Argos

Informations pratiques

Église Saint-Julien 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Église du 12e siècle et modifiée au 19e siècle avec l’ajout de bas-côtés à la nef et la modification du transept.

Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 17h

• Visite libre avec panneaux explicatifs

• Gratuit

Église Saint-Julien Place Saint-Julien Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 61 41 82 L’église paroissiale Saint-Julien est quant à elle construite au XIe siècle, comme le prieuré, fondé par l’abbaye Saint-Serge d’Angers en 1072. Elle n’est pas démolie au XIXe siècle, contrairement à la majorité des sanctuaires de Maine-et-Loire. Elle est seulement remaniée de 1857 à 1859.

Église du 12e siècle et modifiée au 19e siècle avec l’ajout de bas-côtés à la nef et la modification du transept.

©Mairie de Chazé-s/-Argos