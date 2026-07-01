Église Saint-Léobon, Église Saint-Léobon, Chalais

Informations pratiques

Église Saint-Léobon Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Léobon Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte de peintures murales pour lesquelles des demandes de restauration sont en cours.

Église Saint-Léobon 5 Chemin de la Fontaine, 36370 Chalais, France Chalais 36370 Indre Centre-Val de Loire 0254376163 Édifice de la fin de l’époque romane, composé d’une nef unique et d’un chœur à chevet plat, voûtés en berceau brisé. La grande chapelle seigneuriale ouvrant sur le chœur fut probablement bâtie fin XVe ou début XVIe siècle, puis reconstruite en 1874 dans des dimensions moindres.

Des peintures murales de différentes époques ont été mises au jour. La plupart des fragments conservés appartiennent à un ensemble armorié ornant les parois du chœur. Sur la voûte, un décor héraldique (XIVe siècle ?) illustrait vraisemblablement le nom et les alliances d’une famille seigneuriale locale.

Dans la nef, des décors géométriques romans en frise ornent la bande faîtière. Des badigeons imitant un faux appareil de pierre recouvraient des scènes historiées. Sur le mur sud, une Vierge trônant et peut-être une Adoration des Mages (XIVe siècle ?) ont été partiellement dégagées. Sur le mur d’entrée du chœur apparaissent plusieurs décors, dont un serpent et un dragon.

Découverte de peintures murales pour lesquelles des demandes de restauration sont en cours.

©michel delor