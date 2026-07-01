Visites guidées du Château de Chalais Talleyrand Périgord, Château, Chalais

Informations pratiques

Visites guidées du Château de Chalais Talleyrand Périgord 18 et 19 septembre Château Charente

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir, au cours d’une visite guidée, ce château entièrement meublé. Vous déambulerez dans ce vaste château Renaissance, berceau de la famille Talleyrand-Périgord, et plongerez dans l’atmosphère des grandes demeures d’autrefois.

Tout au long du parcours, des personnages en costumes d’époque donneront vie aux lieux en évoquant le quotidien, les usages et les traditions des siècles passés. Avec un peu de chance, vous pourrez également assister à des démonstrations de musique et de danses d’époque, pour une immersion encore plus complète dans l’histoire du château.

Château 63 route d’angoulême 16210 Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine La seigneurie est citée depuis le XIe siècle comme possession des Talleyrand de Périgord. En 1883, le château est légué par la famille à l’hospice de la ville. L’aile nord qui abrite le châtelet d’entrée a été reconstruite à la fin du XIXe siècle. Le corps de logis en fond de cour, de plan en U, date des 15e-XVIe siècles. Une grosse tour carrée se trouve au sud-ouest de l’aile orientale. Datant de la fin du XVIe siècle, elle reçoit comme le reste du logis des toitures mansardées refaites au XVIIIe siècle. Bien que vidé de son mobilier, l’intérieur a conservé ses cheminées, ses boiseries, ses dessus-de-porte peints, des alcôves et des plafonds à poutres apparentes dont certaines gardent des traces de décor peint.

Nous vous invitons à découvrir, au cours d’une visite guidée, ce château entièrement meublé. Vous déambulerez dans un vaste château Renaissance, berceau de la famille Talleyrand-Périgord. Tout au du…

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