Spectacle Le week-end des parents Espace ARC EN CIEL Chalais Chalais

Informations pratiques

Chalais

Spectacle Le week-end des parents

Espace ARC EN CIEL Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir ce spéctacle rocambolesque avec la compagnie La plume et le Masque! Week-end entre amis qui se voulait festif mais qui tourne en révélations!

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Espace ARC EN CIEL Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53 amicale-laique-de-chalais@orange.fr

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English : Spectacle Le week-end des parents

Come and discover this incredible show with the theatre company La Plume et le Masque! A weekend with friends that was meant to be a celebration but turns into a series of revelations!

L’événement Spectacle Le week-end des parents Chalais a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente