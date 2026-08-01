Kayak Polo en piscine Route de Médillac Chalais
samedi 8 août 2026 · Route de Médillac · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Kayak Polo en piscine
Route de Médillac Piscine Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 21:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez tester le kayak polo en piscine, en partenariat avec le Club de canoë d’Aubeterre-sur-Dronne.
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Route de Médillac Piscine Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 57 93 11
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English : Kayak Polo en piscine
Come and try kayak polo in the pool, in partnership with the Aubeterre-sur-Dronne Canoe Club.
L’événement Kayak Polo en piscine Chalais a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme du Sud Charente
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