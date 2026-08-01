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AGENDA · Chalais

Kayak Polo en piscine Route de Médillac Chalais

samedi 8 août 2026 · Route de Médillac · Chalais

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Route de Médillac
Adresse
Piscine
Ville
16210 Chalais
Département
Charente
Tarif

Chalais

Kayak Polo en piscine

Route de Médillac Piscine Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez tester le kayak polo en piscine, en partenariat avec le Club de canoë d’Aubeterre-sur-Dronne.
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Route de Médillac Piscine Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 57 93 11 

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English : Kayak Polo en piscine

Come and try kayak polo in the pool, in partnership with the Aubeterre-sur-Dronne Canoe Club.

L’événement Kayak Polo en piscine Chalais a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme du Sud Charente

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