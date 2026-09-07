UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orléans

Église Saint-Marceau, Église Saint-Marceau, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Marceau · Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Marceau
Adresse
121 rue Saint-Marceau, 45000 Orléans
Ville
45100 Orléans
Département
Loiret

Église Saint-Marceau 19 et 20 septembre Église Saint-Marceau Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée de l’église.

Église Saint-Marceau 121 rue Saint-Marceau, 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire
Visite guidée de l’église.

À voir aussi à Orleans (Loiret)