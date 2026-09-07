AGENDA · Orléans
Église Saint-Marceau, Église Saint-Marceau, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Marceau · Orléans
Informations pratiques
Église Saint-Marceau 19 et 20 septembre Église Saint-Marceau Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée de l’église.
Église Saint-Marceau 121 rue Saint-Marceau, 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire
Visite guidée de l’église.
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