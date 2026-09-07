Église Saint-Marceau, Église Saint-Marceau, Orléans

Informations pratiques

Église Saint-Marceau 19 et 20 septembre Église Saint-Marceau Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée de l’église.

Église Saint-Marceau 121 rue Saint-Marceau, 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Visite guidée de l’église.