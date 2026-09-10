Église Saint-Martin à Vitz sur Authie, Église Saint-Martin, Vitz-sur-Authie

Informations pratiques

Église Saint-Martin à Vitz sur Authie Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église, classée au titre des monuments historiques

Église Saint-Martin 18 Rue de l’Église, 80150 Vitz-sur-Authie, France Vitz-sur-Authie 80150 Somme Hauts-de-France

Visite libre de l’église, classée au titre des monuments historiques

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