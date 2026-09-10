AGENDA · Vitz-sur-Authie
Église Saint-Martin à Vitz sur Authie, Église Saint-Martin, Vitz-sur-Authie
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Vitz-sur-Authie
Informations pratiques
Église Saint-Martin à Vitz sur Authie Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église, classée au titre des monuments historiques
Église Saint-Martin 18 Rue de l’Église, 80150 Vitz-sur-Authie, France Vitz-sur-Authie 80150 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église, classée au titre des monuments historiques
©OTPA Tourisme