AGENDA · Chenillé-Champteussé
Église Saint-Martin, Église, Chenillé-Champteussé
samedi 19 septembre 2026 · Église · Chenillé-Champteussé
Informations pratiques
Église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Église romane du 12e siècle ornée de fresques du 15e siècle
Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre – commentaires audios à disposition
• Gratuit
02 41 95 13 20
Église 11 Rue de la Fontaine, 49220 Chenillé-Champteussé, France Chenillé-Champteussé 49220 Champteussé-sur-Baconne Maine-et-Loire Pays de la Loire
Église romane du 12e siècle ornée de fresques du 15e siècle
©OTAB