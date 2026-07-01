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AGENDA · Chenillé-Champteussé

Église Saint-Pierre, Église, Chenillé-Champteussé

samedi 19 septembre 2026 · Église · Chenillé-Champteussé

Église Saint-Pierre, Église, Chenillé-Champteussé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
11 Rue de la Fontaine, 49220 Chenillé-Champteussé, France
Ville
49220 Chenillé-Champteussé
Département
Maine-et-Loire

Église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église construite au cours des 11ème et 12ème siècles et transformée en 1788
Samedi et dimanche // 9hà 18h
• Visite libre, panneaux explicatifs
• Gratuit
02 41 95 13 20

Église 11 Rue de la Fontaine, 49220 Chenillé-Champteussé, France Chenillé-Champteussé 49220 Champteussé-sur-Baconne Maine-et-Loire Pays de la Loire
Église construite au cours des 11ème et 12ème siècles et transformée en 1788

©OTAB

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