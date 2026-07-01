Église Saint-Pierre, Église, Chenillé-Champteussé

Informations pratiques

Église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église construite au cours des 11ème et 12ème siècles et transformée en 1788

Samedi et dimanche // 9hà 18h

• Visite libre, panneaux explicatifs

• Gratuit

02 41 95 13 20

Église 11 Rue de la Fontaine, 49220 Chenillé-Champteussé, France Chenillé-Champteussé 49220 Champteussé-sur-Baconne Maine-et-Loire Pays de la Loire

Église construite au cours des 11ème et 12ème siècles et transformée en 1788

©OTAB