Eglise Saint-Martin ouverte et exposition Chemins Place Saint-Méen Le Cellier

Le Cellier

Eglise Saint-Martin ouverte et exposition Chemins

Place Saint-Méen Eglise Saint-Martin Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’église Saint-Martin est remarquable par son style néo roman byzantin et ses fresques du monument aux morts, du Chemin de Croix et de la vie de saint Martin de Tours

Une visite guidée via un QR code est proposée. .

Place Saint-Méen Eglise Saint-Martin Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 44 25 92 passerelle.cd@gmail.com

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English :

The church of Saint-Martin is remarkable for its neo-Roman-Byzantine style and its frescoes of the war memorial, the Way of the Cross and the life of Saint Martin of Tours

L’événement Eglise Saint-Martin ouverte et exposition Chemins Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis