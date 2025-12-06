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Bourse aux instruments SOFA D723 Le Cellier

Bourse aux instruments SOFA D723 Le Cellier samedi 13 juin 2026.

Lieu : D723

Adresse : Brasserie Tête Haute

Ville : 44850 Le Cellier

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Cellier

Bourse aux instruments SOFA

D723 Brasserie Tête Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Trouvez votre nouvel instrument pour la rentrée ou offrez une seconde vie à votre matériel musical !
Entrée libre.

Participation libre.   .

D723 Brasserie Tête Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 50 69 75  sofa.tierslieu@gmail.com

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English :

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L’événement Bourse aux instruments SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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