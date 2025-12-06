Bourse aux instruments SOFA D723 Le Cellier
Bourse aux instruments SOFA D723 Le Cellier samedi 13 juin 2026.
Le Cellier
Bourse aux instruments SOFA
D723 Brasserie Tête Haute Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Trouvez votre nouvel instrument pour la rentrée ou offrez une seconde vie à votre matériel musical !
Entrée libre.
Participation libre. .
D723 Brasserie Tête Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 50 69 75 sofa.tierslieu@gmail.com
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English :
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L’événement Bourse aux instruments SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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