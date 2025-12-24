Apéro Tricot SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Apéro Tricot SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2026-01-22 17:30:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

2026-01-22

L’hiver est là, c’est le moment de se mettre au tricot !

Un apéro tricot en bonne et due forme, venez nombreux déguster une bière et partagez vos astuces de tricot.

Sur place apéro tapas à 5 €

Inscriptions via sofa.tierslieu@gmail.com .

Winter is here and it’s time to start knitting!

L’événement Apéro Tricot SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2025-12-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis