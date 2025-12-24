Apéro Tricot SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier
Apéro Tricot SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier jeudi 22 janvier 2026.
Apéro Tricot SOFA
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique
Début : 2026-01-22 17:30:00
fin : 2026-01-22 20:00:00
2026-01-22
L’hiver est là, c’est le moment de se mettre au tricot !
Un apéro tricot en bonne et due forme, venez nombreux déguster une bière et partagez vos astuces de tricot.
Sur place apéro tapas à 5 €
Inscriptions via sofa.tierslieu@gmail.com .
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com
English :
Winter is here and it’s time to start knitting!
