Fête de la musique Rue de Bel-Air Le Cellier

Rue de Bel-Air Bourg du Cellier Le Cellier Loire-Atlantique
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
2026-06-20
En juin 2026, la Fête de la musique célèbrera sa 44ème édition. Chaque commune y va de sa partition. Pourquoi pas Le Cellier ? Avis aux musiciens amateurs et professionnels locaux, la Commune vous invite à investir le bourg du Cellier pour célébrer la musique dans toute sa diversité.
Si vous souhaitez participer à cette édition, merci de vous faire connaître, dès que possible, auprès de la mairie.
Entrée gratuite.
Bar et restauration sur place. .
Rue de Bel-Air Bourg du Cellier Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 40 18 culture@lecellier.fr
English :
Fête de la musique
German :
Musikfest
Italiano :
Festival della musica
Espanol :
Festival de música
