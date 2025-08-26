Fête de la musique Rue de Bel-Air Le Cellier

Fête de la musique Rue de Bel-Air Le Cellier samedi 20 juin 2026.

Rue de Bel-Air Bourg du Cellier Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

2026-06-20

En juin 2026, la Fête de la musique célèbrera sa 44ème édition. Chaque commune y va de sa partition. Pourquoi pas Le Cellier ? Avis aux musiciens amateurs et professionnels locaux, la Commune vous invite à investir le bourg du Cellier pour célébrer la musique dans toute sa diversité.

Si vous souhaitez participer à cette édition, merci de vous faire connaître, dès que possible, auprès de la mairie.

Entrée gratuite.

Bar et restauration sur place. .

Rue de Bel-Air Bourg du Cellier Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 40 18 culture@lecellier.fr

English :

German :

Musikfest

Italiano :

Festival della musica

Espanol :

Festival de música

