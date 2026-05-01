Apéro dessin SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Le Cellier

Apéro dessin SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 17:00:00

fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Laissez-vous embarquer dans un atelier dessin ludique et nouveau, animé par Lisbeth.

Sur place apéro tapas à 5€

Inscriptions sofa.tierslieu@gmail.com .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

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English :

Let Lisbeth take you on a fun and innovative drawing workshop.

L’événement Apéro dessin SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis