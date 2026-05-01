Apéro dessin SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier
Apéro dessin SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier mercredi 27 mai 2026.
Le Cellier
Apéro dessin SOFA
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 17:00:00
fin : 2026-05-27 19:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Laissez-vous embarquer dans un atelier dessin ludique et nouveau, animé par Lisbeth.
Sur place apéro tapas à 5€
Inscriptions sofa.tierslieu@gmail.com .
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com
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English :
Let Lisbeth take you on a fun and innovative drawing workshop.
L’événement Apéro dessin SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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