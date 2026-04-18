Visite Parc du Manoir de la Vignette Rendez-vous aux jardins Manoir de la Vignette Le Cellier

Le Cellier

Visite Parc du Manoir de la Vignette Rendez-vous aux jardins

Manoir de la Vignette La petite Vignette Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des rendez-vous aux jardins 2026, visitez le parc de la Vignette les 6 et 7 juin.

Visite commentée du parc de la Vignette.

Parc et manoir surplombant la Loire. Superbes vues et très beaux arbres

Des cheminements permettent une promenade de découverte de l’ensemble des lieux. Des documents d’origine de la réalisation et de l’évolution du parc et du bâtiment sont à découvrir .

Manoir de la Vignette La petite Vignette Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 63 77 61

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English :

Visit Parc de la Vignette on June 6 and 7 as part of the Rendez-vous aux Jardins 2026.

L’événement Visite Parc du Manoir de la Vignette Rendez-vous aux jardins Le Cellier a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis