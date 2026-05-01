Soirée jeux de société SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier
Soirée jeux de société SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 29 mai 2026.
Le Cellier
Soirée jeux de société SOFA
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Une soirée, des jeux, et surtout… une bonne ambiance !
Food Truck sur place. .
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening of games, and above all… a great atmosphere!
L’événement Soirée jeux de société SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Le Cellier (Loire-Atlantique)
- Apéro Tricot SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier 21 mai 2026
- Stage photo Loire Sauvage à bord d’une toue traditionnelle Détours en Loire Le Cellier 21 mai 2026
- Soirée karaoké SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier 22 mai 2026
- Apéro dessin SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier 27 mai 2026
- Scène ouverte SOFA D723 Le Cellier 30 mai 2026