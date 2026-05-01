Soirée jeux de société SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Le Cellier

Soirée jeux de société SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une soirée, des jeux, et surtout… une bonne ambiance !

Food Truck sur place. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

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English :

An evening of games, and above all… a great atmosphere!

L’événement Soirée jeux de société SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis