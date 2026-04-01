Concert de Ypoxinos SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Concert de Ypoxinos SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez assister au concert de Ypoxinos à la brasserie Tête Haute le vendredi 24 avril !

YPOXINOS, c’est l’énergie du Funck, l’élégance du jazz, et une touche d’Acid Groove pour un cocktail sonore unique, porté par des musiciens engagés.

L’intégralité des fonds récoltés finance la classe découverte des CP/CM1-CM2 de l’école des Lonnières au Cellier.

Food truck sur place.

Participation au chapeau. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

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English :

Come and see Ypoxinos in concert at the Brasserie Tête Haute on Friday, April 24!

L’événement Concert de Ypoxinos SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-03-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis