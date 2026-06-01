Eglise Saint Martin – Vineuil, Eglise Saint Martin, Vineuil

Eglise Saint Martin – Vineuil Samedi 4 juillet, 15h00 Eglise Saint Martin Loir-et-Cher

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Eglise Saint Martin Rue de la republique 41350 vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Visite guidée Visite