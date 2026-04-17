Instants Nature Soirée de projection à Vineuil Vineuil
Instants Nature Soirée de projection à Vineuil Vineuil vendredi 20 novembre 2026.
Vineuil
Instants Nature Soirée de projection à Vineuil
Ecole Départementale des Sapeurs Pompiers Vineuil Loir-et-Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Le sanglier , un film de Laurent Charbonnier. Sous le regard attentif et passionné de Laurent Charbonnier, découvrez en exclusivité son dernier film sur le sanglier.
Instants Nature Soirée de projection à Vineuil. La magie de la nature opère sous le regard attentif et passionné de Laurent Charbonnier. Découvrez en exclusivité son dernier film sur le sanglier, à travers une approche naturaliste, scientifique et technique. Projection/débat en présence du réalisateur. 7 .
Ecole Départementale des Sapeurs Pompiers Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 01 60 animation@fdc41.com
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English :
Le sanglier , a film by Laurent Charbonnier. Under Laurent Charbonnier’s watchful and passionate eye, discover his latest film on the wild boar.
L’événement Instants Nature Soirée de projection à Vineuil Vineuil a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41