Vineuil

Instants Nature Soirée de projection à Vineuil

Ecole Départementale des Sapeurs Pompiers Vineuil Loir-et-Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Le sanglier , un film de Laurent Charbonnier. Sous le regard attentif et passionné de Laurent Charbonnier, découvrez en exclusivité son dernier film sur le sanglier.

Instants Nature Soirée de projection à Vineuil. La magie de la nature opère sous le regard attentif et passionné de Laurent Charbonnier. Découvrez en exclusivité son dernier film sur le sanglier, à travers une approche naturaliste, scientifique et technique. Projection/débat en présence du réalisateur. 7 .

Ecole Départementale des Sapeurs Pompiers Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 01 60 animation@fdc41.com

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English :

Le sanglier , a film by Laurent Charbonnier. Under Laurent Charbonnier’s watchful and passionate eye, discover his latest film on the wild boar.

L’événement Instants Nature Soirée de projection à Vineuil Vineuil a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41