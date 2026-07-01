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AGENDA · Vineuil

Fête du Viaduc – Vineuil, Viaduc de Vineuil, Vineuil

samedi 19 septembre 2026 · Viaduc de Vineuil · Vineuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Viaduc de Vineuil
Adresse
Rue de la Place 41350 Vineuil
Ville
41350 Vineuil
Département
Loir-et-Cher

Fête du Viaduc – Vineuil Samedi 19 septembre, 17h00 Viaduc de Vineuil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Les arches accueilleront diverses animations de représentations humoristiques et de cirque, concert et spectacle pyrotechnique.

Viaduc de Vineuil Rue de la Place 41350 Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 50 54 50 https://www.vineuil41.fr/
Mise à l’honneur du Viaduc, patrimoine vinolien.

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