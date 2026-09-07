AGENDA · Vis-en-Artois
Église Saint-Martin – Vis-en-Artois, Église Saint-Martin à Vis-en-Artois, Vis-en-Artois
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin à Vis-en-Artois · Vis-en-Artois
Informations pratiques
Église Saint-Martin – Vis-en-Artois 19 et 20 septembre Église Saint-Martin à Vis-en-Artois Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’intérieur de l’église
Église Saint-Martin à Vis-en-Artois 5 place Jules Viseur – Vis en Artois Vis-en-Artois 62156 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite libre de l’intérieur de l’église
© Église Saint-Martin à Vis-en-Artois – APA