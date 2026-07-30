Église Saint-Maurice Souzay-Champigny
dimanche 20 septembre 2026 · Souzay-Champigny
Informations pratiques
Souzay-Champigny
Église Saint-Maurice
Rue des Hauts Bouts Souzay-Champigny Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée de cet édifice du 12e siècle a été entièrement reconstruit aux 15e et 16e siècles dans un style gothique flamboyant.
La construction du chœur a été réalisée en pierre de tuffeau extraite des carrières situées sous l’église elle-même. Son clocher achevé en 1958 se termine par une flèche octogonale à quatre lucarnes.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .
Rue des Hauts Bouts Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 14 16 souzay.champigny@wanadoo.fr
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English :
Guided tour of this 12th-century building, which was completely rebuilt in the 15th and 16th centuries in the Flamboyant Gothic style.
L’événement Église Saint-Maurice Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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