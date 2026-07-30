Informations pratiques

Souzay-Champigny

Église Saint-Maurice

Rue des Hauts Bouts Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée de cet édifice du 12e siècle a été entièrement reconstruit aux 15e et 16e siècles dans un style gothique flamboyant.

La construction du chœur a été réalisée en pierre de tuffeau extraite des carrières situées sous l’église elle-même. Son clocher achevé en 1958 se termine par une flèche octogonale à quatre lucarnes.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Rue des Hauts Bouts Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 14 16 souzay.champigny@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of this 12th-century building, which was completely rebuilt in the 15th and 16th centuries in the Flamboyant Gothic style.

L’événement Église Saint-Maurice Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME