Eglise Saint Pierre d’Aulan : découverte d’une église castrale au cœur des Baronnies en Drôme provençale, Église Saint Pierre d’Aulan, Aulan

Informations pratiques

Eglise Saint Pierre d’Aulan : découverte d’une église castrale au cœur des Baronnies en Drôme provençale 19 et 20 septembre Église Saint Pierre d’Aulan Drôme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle castrale fin XIII, remaniée au XVII ème siècle, située au pied du château d’Aulan, dominant la vallée du Toulourenc.

Église Saint Pierre d’Aulan Rue de l’église, 26570 Aulan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Aulan 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 37 25 90 24 Église du XIIe siècle, restaurée après les guerres de religion au XVIIe, puis remaniée au XIXe. Elle possède une abside romane en voûte étoilée, qui surplombe un maître autel en bois doré du XVIIIe, réalisé par un élève de Bernus. Les peintures intérieures sont de style italien, très colorées et réalisées en 1843.

Chapelle castrale fin XIII, remaniée au XVII ème siècle, située au pied du château d’Aulan, dominant la vallée du Toulourenc.

©Mairie d’AULAN