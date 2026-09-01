Église Saint-Sulpice de Rou Rue de l’église Rou-Marson

Informations pratiques

Rou-Marson

Église Saint-Sulpice de Rou

Rue de l’église Rou Rou-Marson Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Nef du 11e s., chœur du 12e s. et clocher-mur du 13e s. Édifice entièrement restauré entre 2006 et 2009.

Visites guidées permanentes ou libres par l’association Patrimoine Environnement Botanique avec panneaux explicatifs et diaporamas en libre usage présentant également le patrimoine de la commune.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h et de 14h à 19h. .

Rue de l’église Rou Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 50 47 mairie@rou-marson.fr

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English :

11th-century nave, 12th-century choir and 13th-century bell tower-wall. Fully restored between 2006 and 2009.

L’événement Église Saint-Sulpice de Rou Rou-Marson a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME