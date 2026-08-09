Sentier botanique et chemin Land’Art Village de Marson Rou-Marson
samedi 19 septembre 2026 · Village de Marson · Rou-Marson
Informations pratiques
Rou-Marson
Sentier botanique et chemin Land’Art
Village de Marson Marson Rou-Marson Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
80 espèces identifiées et 34 œuvres réalisées par les bénévoles de l’association.
Les créations de cette année se sont inspirées du thème La Ferme .
Plaquette de visite disponible à l’entrée du chemin sur la place face au château.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .
Village de Marson Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 50 47 mairie@rou-marson.fr
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English :
80 species identified and 34 projects completed by the association’s volunteers.
L’événement Sentier botanique et chemin Land’Art Rou-Marson a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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