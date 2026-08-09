Sentier botanique et chemin Land’Art Village de Marson Rou-Marson

Informations pratiques

Rou-Marson

Sentier botanique et chemin Land’Art

Village de Marson Marson Rou-Marson Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

80 espèces identifiées et 34 œuvres réalisées par les bénévoles de l’association.

Les créations de cette année se sont inspirées du thème La Ferme .

Plaquette de visite disponible à l’entrée du chemin sur la place face au château.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Village de Marson Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 50 47 mairie@rou-marson.fr

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English :

80 species identified and 34 projects completed by the association’s volunteers.

L’événement Sentier botanique et chemin Land’Art Rou-Marson a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME