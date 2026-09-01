Église Sainte-Croix de Marson Place du château Rou-Marson

Informations pratiques

Rou-Marson

Église Sainte-Croix de Marson

Place du château Marson Rou-Marson Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’église, édifiée en 1170 comme chapelle avec statut d’église. Agrandie fin du 15e s. par l’ajout du transept et du chœur.

Entièrement restaurée en trois campagnes de 1982 à 1992. Charpente remarquable de la nef installée lors de l’ajout du clocher-mur début 13e s.

Visites guidées permanentes ou libres par l’association Patrimoine Environnement Botanique, avec panneaux explicatifs et diaporamas en libre usage qui présentent également d’autres éléments du patrimoine de la commune.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. .

Place du château Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 50 47 mairie@rou-marson.fr

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English :

The church, built in 1170 as a chapel with church status. Enlarged in the late 15th c. with the addition of a transept and choir.

L’événement Église Sainte-Croix de Marson Rou-Marson a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME