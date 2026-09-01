Église Sainte-Croix de Marson Place du château Rou-Marson
samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Rou-Marson
Informations pratiques
Rou-Marson
Église Sainte-Croix de Marson
Place du château Marson Rou-Marson Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’église, édifiée en 1170 comme chapelle avec statut d’église. Agrandie fin du 15e s. par l’ajout du transept et du chœur.
Entièrement restaurée en trois campagnes de 1982 à 1992. Charpente remarquable de la nef installée lors de l’ajout du clocher-mur début 13e s.
Visites guidées permanentes ou libres par l’association Patrimoine Environnement Botanique, avec panneaux explicatifs et diaporamas en libre usage qui présentent également d’autres éléments du patrimoine de la commune.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. .
Place du château Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 50 47 mairie@rou-marson.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The church, built in 1170 as a chapel with church status. Enlarged in the late 15th c. with the addition of a transept and choir.
L’événement Église Sainte-Croix de Marson Rou-Marson a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Rou-Marson (Maine-et-Loire)
- Église Saint-Sulpice de Rou Rue de l’église Rou-Marson 19 septembre 2026
- Sentier botanique et chemin Land’Art Village de Marson Rou-Marson 19 septembre 2026