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Église Saint-Vivien Journées du Patrimoine Saintes

vendredi 18 septembre 2026 · Saintes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Rue Saint-Vivien
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Église Saint-Vivien Journées du Patrimoine

Rue Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-18

Découvrez l’Église Saint-Vivien à Saintes lors des Journées du Patrimoine !
Ce site et monument historique de style néo-classique (XIXe siècle) est idéal en cas de mauvais temps.
Un incontournable du patrimoine religieux en ville.
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Rue Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 09 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Church of Saint-Vivien in Saintes during Heritage Days!
This historic site and monument, built in the Neoclassical style (19th century), is perfect for inclement weather.
A must-see stop on the city’s religious heritage tour.

L’événement Église Saint-Vivien Journées du Patrimoine Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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