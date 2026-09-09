Informations pratiques

Saintes

Église Saint-Vivien Journées du Patrimoine

Rue Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez l’Église Saint-Vivien à Saintes lors des Journées du Patrimoine !

Ce site et monument historique de style néo-classique (XIXe siècle) est idéal en cas de mauvais temps.

Un incontournable du patrimoine religieux en ville.

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Rue Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 09 92

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English :

Discover the Church of Saint-Vivien in Saintes during Heritage Days!

This historic site and monument, built in the Neoclassical style (19th century), is perfect for inclement weather.

A must-see stop on the city’s religious heritage tour.

L’événement Église Saint-Vivien Journées du Patrimoine Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge