Eglise Sainte-Foy de La Brousse La Brousse Chaniat
samedi 19 septembre 2026 · La Brousse · Chaniat
Informations pratiques
Chaniat
Eglise Sainte-Foy de La Brousse
La Brousse Eglise Sainte-Foy de La Brousse Chaniat Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’aventure ! Sauver une église en péril
Visite commentée Première participation
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La Brousse Eglise Sainte-Foy de La Brousse Chaniat 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
%C0 An adventure! Saving a %E9glise in danger
Guided tour? First-time participant
L’événement Eglise Sainte-Foy de La Brousse Chaniat a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne