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AGENDA · Chaniat

Eglise Sainte-Foy de La Brousse La Brousse Chaniat

samedi 19 septembre 2026 · La Brousse · Chaniat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
La Brousse
Adresse
Eglise Sainte-Foy de La Brousse
Ville
43100 Chaniat
Département
Haute-Loire
Tarif

Chaniat

Eglise Sainte-Foy de La Brousse

La Brousse Eglise Sainte-Foy de La Brousse Chaniat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’aventure ! Sauver une église en péril
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La Brousse Eglise Sainte-Foy de La Brousse Chaniat 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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L’événement Eglise Sainte-Foy de La Brousse Chaniat a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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