Eglise Sainte-Foy de La Brousse La Brousse Chaniat

Informations pratiques

Chaniat

Eglise Sainte-Foy de La Brousse

La Brousse Eglise Sainte-Foy de La Brousse Chaniat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’aventure ! Sauver une église en péril

Visite commentée Première participation

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La Brousse Eglise Sainte-Foy de La Brousse Chaniat 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

%C0 An adventure! Saving a %E9glise in danger

Guided tour? First-time participant

L’événement Eglise Sainte-Foy de La Brousse Chaniat a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne