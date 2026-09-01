Église Sainte-Marie Église Sainte-Marie Anglet

Informations pratiques

Anglet

Église Sainte-Marie

Église Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église Sainte-Marie d’Anglet ouvre ses portes.

Bijou du XXe siècle, l’église Sainte-Marie, bâtie en 1932, est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2014. Des livrets de parcours de visite historique et architecturale sont à la disposition du public. Une exposition conçue sous la direction d’Anglet Patrimoines et avec le concours et le soutien de la paroisse Sainte-Marie vient compléter le dispositif de visite.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Église Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Église Sainte-Marie

L’événement Église Sainte-Marie Anglet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Anglet