Église Sainte-Marie Église Sainte-Marie Anglet
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Marie · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Église Sainte-Marie
Église Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’église Sainte-Marie d’Anglet ouvre ses portes.
Bijou du XXe siècle, l’église Sainte-Marie, bâtie en 1932, est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2014. Des livrets de parcours de visite historique et architecturale sont à la disposition du public. Une exposition conçue sous la direction d’Anglet Patrimoines et avec le concours et le soutien de la paroisse Sainte-Marie vient compléter le dispositif de visite.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .
Église Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : Église Sainte-Marie
L’événement Église Sainte-Marie Anglet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Anglet
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