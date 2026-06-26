Forum des associations Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean Anglet
samedi 5 septembre 2026 · Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Forum des associations
Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean 24 promenade du Parc Belay Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Découvrez la richesse et la diversité du tissu associatif angloy.
Près de 140 associations angloyes, sportives culturelles, musicales, de loisirs et solidaires vous donnent rendez-vous. L’occasion d’échanger avec les nombreux bénévoles présents.
Buvette et petite restauration sur place. .
Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean 24 promenade du Parc Belay Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet
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