UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Anglet

Forum des associations Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean Anglet

samedi 5 septembre 2026 · Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean · Anglet

Forum des associations Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean Anglet

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean
Adresse
24 promenade du Parc Belay
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Forum des associations

Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean 24 promenade du Parc Belay Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Découvrez la richesse et la diversité du tissu associatif angloy.
Près de 140 associations angloyes, sportives culturelles, musicales, de loisirs et solidaires vous donnent rendez-vous. L’occasion d’échanger avec les nombreux bénévoles présents.

Buvette et petite restauration sur place.   .

Complexe Haitz Pean et Salle Saint-Jean 24 promenade du Parc Belay Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet

À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)